Surdez e caminhos educacionais é tema de palestra em MesquitaCAMILA CAMPOS

Publicado 03/10/2022 17:22 | Atualizado 03/10/2022 20:23

Em alusão ao Dia Nacional do Surdo, professores e diretores de Mesquita se reuniram para uma palestra sobre Surdez e Caminhos Educacionais. O evento foi uma oportunidade para que os profissionais pudessem debater os panoramas da deficiência auditiva e propostas pedagógicas para promover a educação bilíngue.



A conversa contou com três palestrantes e foi toda acompanhada por intérpretes de Libras. “Ao contrário da educação inclusiva, a educação bilíngue proporciona um ambiente adequado para a oferta de libras. Assim, os surdos não se sentem diferente das demais pessoas. Por isso, temos de refletir sobre as novas metodologias, com aulas visuais. Sem essa análise, a escola e a sociedade continuam produzindo o surdo pelo olhar do ouvinte”, ressalta o professor e intérprete Damião Ferreira.

Profissionais da educação debateram propostas pedagógicas pela educação bilíngue CAMILA CAMPOS

Para a professora e integrante da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita, Ilzani Santos, o acesso à educação de qualidade é direito de todos.

“A instituição do ensino de Libras obrigatório já é uma realidade na legislação vigente, assim como a gente tem português e matemática. A discussão aqui versa sobre os direitos educacionais, mas também precisamos expandir para todas as áreas. O surdo tem direito à acessibilidade em todos os espaços da sociedade”, reforçou Ilzani.