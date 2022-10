Nova sede para a Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito - BEA SILVA

Publicado 03/10/2022 22:45 | Atualizado 03/10/2022 23:46

A sede da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito está com um novo endereço. Agora, a sede dos profissionais que integram a pasta fica na rua Heitor da Costa Val 71, em Santa Terezinha. Ali, estão situados 17 agentes de trânsito e 28 profissionais que integram o projeto educacional.



Com o novo espaço, os agentes de trânsito e os Anjos da Faixa, que são parte do projeto educativo de trânsito do município, podem realizar um trabalho ainda mais centralizado. Além da inauguração, o espaço também recebeu novos uniformes e duas novas viaturas.



“Aqui, o munícipe também pode vir buscar, por exemplo, serviços como recurso de multa. Além disso, a ideia é que, no futuro, possamos ampliar trabalhos educacionais em conjunto com a rede pública municipal de ensino e também com instituições privadas. Isso porque trabalhamos com a fiscalização, mas também com projetos educacionais. Como os Anjos da Faixa, que estão situados em pontos estratégicos da cidade para garantir que pedestres, motoristas e ciclistas sejam orientados”, explica Cleber Rezende, subsecretário municipal de Transporte e Trânsito.

O espaço também recebeu novos uniformes e duas novas viaturas BEA SILVA



A pasta ressalta que os agentes de trânsito e os Anjos da Faixa atuam com objetivos distintos.