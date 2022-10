Festa para crianças e idosos reuniu cerca de 1500 pessoas em Mesquita - Márcio Maio/PMM

Publicado 04/10/2022 23:41

Um grande evento marcou duas comemorações importantes para a Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita. Primeiro, foi o início das celebrações pelo Dia das Crianças, que será comemorado no próximo dia 12. Mas também teve o intuito de enaltecer o Dia Internacional do Idoso.



Foram cerca de 750 crianças, que estavam acompanhadas dos responsáveis. Com isso, 1.500 pessoas, em média, estavam presentes.



“Conseguimos oferecer pipoca, cachorro-quente, refrigerante, suco, água, enfim, detalhes que transformaram nosso evento em uma grande confraternização. Uma das prioridades da Assistência Social é fortalecer os vínculos dos usuários com a própria família deles, com a comunidade e também com a gente. Para isso, festas assim são bem eficientes. Além disso, infelizmente, muitas dessas pessoas não têm acesso a esse tipo de celebração se não for a partir do poder público”, analisa Nara Cristina Lucena, subsecretária de Assistência Social de Mesquita.



A festa realizada no Mesquita Futebol Clube foi aberta a todos os públicos, com foco nas crianças e idosos atendidos pela Assistência Social da cidade. Moradora da Chatuba, Maria Souza, de 32 anos, aproveitou para levar os dois filhos e uma sobrinha.



“Nem sempre a gente tem oportunidade de oferecer aos nossos filhos o que foi oferecido hoje. As crianças ficaram muito felizes, foi uma festa cheia de brincadeiras e com presente na saída”, valoriza Maria, que trabalha três vezes por semana como diarista.



Ao longo do mês, no entanto, novas agendas serão marcadas, desta vez organizadas pelos Centros de Referência de Assistência Social. Em Mesquita, há seis unidades de CRAS:



Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398.



Banco de Areia – Rua Bicuíba, 48.



Juscelino – Av. São Paulo, 465.



Rocha Sobrinho – Av. Coelho da Rocha, 1426.



Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral, 220.



Santo Elias – Rua Cesário, 659.