Clínica da Família Dr. Jorge Campos celebra Dia Internacional do Surdo - BEATRIZ SILVA

Clínica da Família Dr. Jorge Campos celebra Dia Internacional do SurdoBEATRIZ SILVA

Publicado 08/10/2022 15:14

No Dia Nacional do Surdo, a Clínica da Família Dr. Jorge Campos, unidade de referência no acolhimento a esse público em Mesquita, proporcionou um café da manhã aos usuários que aguardavam na sala de espera.



O intuito foi reforçar o atendimento especializado disponível na unidade e propor uma reflexão sobre a importância de promover acessibilidade dentro dos espaços públicos de saúde. Pacientes surdos podem contar com a mediação das profissionais ao longo dos atendimentos. No entanto, segundo Fabiana Medeiros, gestora da clínica, essa mediação não se limita ao local.



“As intérpretes fazem todo o acompanhamento deste usuário. Desde o atendimento aqui, na Atenção Básica, até, se for o caso, em uma consulta com especialista. São elas, inclusive, que fazem esse agendamento. Hoje, nós temos pacientes que são tratados fora do município e a intérprete acompanha”, explica a coordenadora.

Unidade dispõe de duas intérpretes da Língua Brasileira de Sinais com amplo atendimento BEATRIZ SILVA



Parte da comunidade surda, Amanda Barros tem 43 anos e mora em Rocha Sobrinho, mas é paciente da unidade da Coreia. Na ocasião, ela estava sendo assistida no agendamento para especialidade fora do município e contou que, desde a implementação da acessibilidade na clínica, sua comunicação com os médicos ficou muito mais fácil. Parte da comunidade surda,tem 43 anos e mora em Rocha Sobrinho, mas é paciente da unidade da Coreia. Na ocasião, ela estava sendo assistida no agendamento para especialidade fora do município e contou que, desde a implementação da acessibilidade na clínica, sua comunicação com os médicos ficou muito mais fácil.

“Antes, não tinha acessibilidade e era muito difícil a comunicação. Quando foi divulgado que aqui tinha intérprete, eu vim. A partir daí, foi perfeita a acessibilidade e a comunicação ficou bem mais clara. Eu fico muito feliz de continuar aqui”, contou a munícipe.