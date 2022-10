Mesquita inicia debate sobre Outubro Rosa - DIVULGAÇÃO

Publicado 10/10/2022 15:22 | Atualizado 10/10/2022 20:23

As unidades de Atenção Básica de Mesquita estão organizando diversas rodas de conversa para debater sobre o Outubro Rosa, mês de campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.



O reforço da campanha de Outubro Rosa se faz necessário. Principalmente porque são por meio das informações que mulheres podem rastrear a doença e ter um diagnóstico precoce.



Quem abriu a agenda foi a Clínica da Família Cosmorama. Por lá, as enfermeiras da unidade promoveram um diálogo de orientação às pacientes da sala de espera.



“Infelizmente, esse é um assunto que ainda precisa ser reforçado. Muitas mulheres se intimidam em fazer o autoexame em casa, mas esse é um momento de cuidado consigo mesma. Hoje, nós separamos esse tempo para incentivar, conscientizar e promover esse diálogo com as mulheres e fortalecer a luta contra o câncer de mama”, explica Rita Pinho, gestora da unidade, que fica na Av. Baronesa de Mesquita.

Ainda segundo Rita, as mulheres podem buscar o exame de coleta do preventivo a qualquer momento do ano, inclusive em outras unidades de Atenção Básica do município. Além disso, é feita a solicitação para o exame de mamografia, onde a mulher é encaminhada para clínicas credenciadas. Ao longo do mês, outras unidades de saúde da rede municipal estarão mobilizando ações como essa.



Cronograma:





ESF Maria Cristina - 11 de outubro, às 9h30.





ESF Vila Norma - 13 de outubro, às 9h.





Clínica da Família Edson Passos - 13 de outubro, às 9h.





Clínica da Família Juscelino - 14 de outubro, às 10h.





Clínica da Família França Leite - 19 de outubro, às 10h.





Clínica da Família Dr. Jorge Campos - 21 de outubro, às 10h.





Clínica da Família Banco de Areia - 25 de outubro, às 9h.





CRAS Chatuba - 26 de outubro, às 10h. (Devido às obras da Clínica da Família Walter Borges, a roda de conversa foi transferida para o equipamento da Assistência Social, que é próximo à unidade).





Clínica da Família BNH - 27 de outubro, às 9h.





Clínica da Família Jacutinga - 27 de outubro, às 14h.