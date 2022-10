Alunos de Mesquita participam da escolha de uniforme de basquete - Divulgação/ PMM

Publicado 11/10/2022 20:50

O concurso, uma parceria entre a Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e a Secretaria Municipal de Educação, irá definir as novas roupas dadeSodiê Doces/Mesquita/LSB.A competição acontece entre as turmas do 9º ano das escolas da rede pública municipal. O resultado será divulgado no dia 21 de outubro, mas a votação popular só estará aberta até o dia 20 do mesmo mês e pode ser feita pelo endereço eletrônico ( ligasuperbasketball.com/equipelsb ).Na primeira fase, nove unidades participaram. Cada aluno fez um desenho. Entre elas, foram selecionados: quatro da Escola Municipal Ernesto Che Guevara e um da Escola Municipal Cruzeiro do Sul.