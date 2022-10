Reunião da Educação aconteceu na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos - Divulgação

Publicado 14/10/2022 22:55

A Secretaria Municipal de Educação reuniu profissionais da rede pública municipal para uma conversa sobre acessibilidade nas escolas. O foco foi em propostas pedagógicas para alunos com deficiência visual.



“Levantamos várias ideias sobre a atualidade e as possibilidades para os estudantes com deficiência visual ou baixa visão. A intenção é ampliar o diálogo acerca da temática nas unidades escolares, para atendê-los da melhor forma possível. Por isso, convidamos professores e orientadores do município”, argumenta Ilzani Santos, que é professora e integrante da pasta.



No encontro, também foram apresentados materiais pedagógicos de abertura inclusiva para esses alunos. Alguns exemplos foram os jogos ampliados e os mapas em alto relevo, além da máquina de escrever e da impressora em Braille.



Alunos das escolas públicas municipais com baixa visão receberam cadernos com pauta ampliada Divulgação

A troca de ideias foi nutrida pela professora Sebastiana Dalva, que dá aulas na Escola Municipal Doutor Deoclécio Filho; pelo guia de cegos da Escola Municipal Dr. Ely Baiense Vailante, Luca Azevedo; e pela mestra e guia de cegos do município, Débora Sanchez. Essa última atua na E.M. Professor Samuel de Souza Maciel.