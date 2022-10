Detran realiza mutirão especial para emitir carteiras de identidade - Divulgação

Detran realiza mutirão especial para emitir carteiras de identidadeDivulgação

Publicado 19/10/2022 08:00

No dia 22 de outubro, o Detran vai realizar o segundo mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares, cursos e concursos. O serviço será ofertado em mais de 120 postos de identificação civil do Detran.



Segundo a organização, o atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. O estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição nos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento.



Os postos vão abrir das 8h às 14h, exceto os de shoppings, que abrirão da 10h às 16h.



“O Detran.RJ recomenda aos estudantes que vão fazer os exames que verifiquem seus documentos com antecedência e não deixem para tirar a identidade na última hora. Estamos nos antecipando para que os alunos possam se planejar e não sejam prejudicados por falta do documento na hora de se inscrever em vagas para universidades, cursos ou colégios”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.