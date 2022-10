Vagas abertas para aulas de natação e hidroginástica em Mesquita - Reprodução/ PMM

Publicado 18/10/2022 23:10 | Atualizado 19/10/2022 00:11

A Prefeitura de Mesquita anunciou que estão abertas as vagas para as aulas de natação e hidroginástica, em parceria com a Academia Raia 1.



As inscrições vão até o dia 28 de outubro, na Praça PEC, e são destinadas às pessoas a partir dos 6 anos.



As aulas, no entanto, acontecerão na Academia Raia 1, que fica na rua Josefina 1.322, também em Santo Elias. As informações são da Prefeitura de Mesquita.



Turmas disponíveis na Vila Olímpica



Os interessados em participar das turmas de natação oferecidas pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita podem recorrer à Vila Olímpica, localizada no Cosmorama, e ao Tênis Clube de Mesquita, que tem horários preenchidos por inscritos pela Prefeitura de Mesquita.



Para as aulas na Vila Olímpica, mais informações podem ser obtidas no próprio local, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Já para se inscrever na natação oferecida gratuitamente no Tênis Clube de Mesquita, é preciso se dirigir à sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, localizada na Estrada Feliciano Sodré 2931, no Centro, também de segunda a sexta, das 9h às 17h.