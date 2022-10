Processo seletivo da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 20/10/2022 11:36

A Águas do Rio, companhia de água e esgoto de Mesquita, busca profissionais para ocupar 60 vagas na Baixada Fluminense e na Capital, para os cargos de agente de saneamento, agente comercial (leitura e vistoria) e operador multifuncional.



Os interessados em fazer parte do time de profissionais da Águas do Rio devem segratuitamente no site da concessionária, clicando em “ carreiras ”, onde terão acesso a material sobre a empresa e poderão inserir seus dados.