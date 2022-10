Estacionamento proibido em trecho da Avenida Getúlio de Moura (Mesquita) - Divulgação

Publicado 22/10/2022 12:00

A Prefeitura de Mesquita informou que o estacionamento na Avenida Getúlio de Moura, no trecho entre a Rua Capitão Teles e a Avenida Governador Celso Peçanha, no Centro, será proibido a partir desta segunda-feira, dia 24 de outubro.



A medida é necessária para o início da adaptação dos motoristas e pedestres da cidade às mudanças que acontecerão no trânsito a partir de meados de novembro. Essa é a previsão da pasta para que sejam estabelecidas alterações viárias na descida do Viaduto Compositor Dicró, no sentido Nova Iguaçu.



“Foram feitos alguns estudos e constatamos inúmeros acidentes ocorridos naquele cruzamento da descida do viaduto. Por isso, vamos fechá-lo. Com a medida, também será possível realizarmos nosso desejo de unir Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu por uma ciclovia, que passará exatamente onde hoje está aquele cruzamento”, adianta Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita.



As placas de sinalização já foram instaladas.



Ciclovia Mesquita x Nilópolis x Nova Iguaçu



A ciclovia em questão será formada a partir da união das que já existem na Avenida Baronesa de Mesquita e na própria Avenida Getúlio de Moura. Em poucos dias, para que os trabalhos em relação à ciclovia avancem, outra proibição de estacionamento será feita. E, mais uma vez, na própria Avenida Getúlio de Moura. Porém, no trecho entre a Avenida Governador Celso Peçanha e a Praça João Luiz do Nascimento, mais conhecida como Praça da Telemar. Para essa mudança, porém, ainda não há uma data marcada.