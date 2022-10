Parte da equipe é composta por atletas Mesquitenses que foram formados no projeto esportivo da SEMCELT - PMM

Publicado 24/10/2022 11:46

Com o apoio da torcida Mesquitense, a equipe Sub-23 de Basquete Masculino se classificou para a grande final do Campeonato Estadual. A partida classificatória aconteceu na última terça-feira (17), na Arena Sodiê, em Edson Passos, e terminou com o placar de 70 x 51.



De acordo com a pasta, a equipe Sodiê/Mesquita Sub23 tem feito uma ótima campanha no torneio, com 12 vitórias em 16 jogos.



Parte da equipe é composta por atletas Mesquitenses que foram formados no projeto esportivo de alto rendimento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SEMCELT), na Vila Olímpica da cidade.

A final do Campeonato Estadual sub23 Masculino será realizada em novembro, em sistema de disputa de melhor de 3 partidas.