Simulado de evacuação em Mesquita com mais de 280 alunos

Publicado 25/10/2022 17:35

Alunos da a Escola Municipal Cruzeiro do Sul, em Mesquita, participaram de um simulado de evacuação. Equipes da Defesa Civil Municipal encenaram um episódio de incêndio na unidade. No total, participaram da atividade 286 estudantes e 40 profissionais.



Os participantes tiveram um treinamento, no qual receberam as orientações necessárias. A ação faz parte do projeto “Escolas Seguras, Alunos Resilientes”, que conta com uma série de palestras e exercícios práticos, embasados na prevenção e na segurança.



“Sabe aquela frase que muitos dizem sobre prevenir ser melhor do que remediar? Ela está correta. Precisamos estar bem equipados e com todo conhecimento possível para que, quando e se necessário, possamos colocá-los em prática. Isso ajuda a salvar vidas”, afirma o diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo.



A ideia da pasta é alcançar todas as unidades escolares do município, com realizações a cada mês.