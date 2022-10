O material apreendido e acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia - Pixabay

Publicado 25/10/2022 16:17

Policiais militares do 20º BPM prenderam um grupo de criminosos que faz parte do tráfico de drogas na comunidade do Sebinho, em Mesquita.



Segundo informações da PM, agentes em serviço se depararam com diversos indivíduos comercializando material entorpecente. Ao perceber a aproximação da viatura, o grupo tentou fugir do local, mas foi detido pelos policiais. As identidades do envolvidos não foram divulgadas.



O material apreendido e acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.