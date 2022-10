Projeto Escola de Pais aborda saúde mental pós-pandemia - Divulgação/ PMM

Publicado 26/10/2022 16:43

A Escola Municipal Professor Marcos Gil, em Mesquita, teve uma noite diferente. Pais e responsáveis participaram de mais uma ação do projeto Escola de Pais, promovido pela própria unidade e focado na interação entre esse público e os profissionais do espaço. Desta vez, o tema foi “Saúde Mental Pós-pandemia”, com uma palestra ministrada por Claudia Nunes, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Estado do Rio de Janeiro.



“Essa é uma unidade de Educação Especial. Para todos, o período de pandemia foi impactante e cada um encarou de um jeito. Eu mesma fiquei dois anos sem ir à escola, tive de começar a gravar vídeos para meus alunos. Fomos obrigados a transformar nossas relações, inclusive a que mantemos com nós mesmos. Mas pequenas atitudes podem fazer uma enorme diferença na nossa qualidade de vida, desde que se tornem hábitos constantes na nossa rotina”, defendeu a professora.



Entre as informações trocadas, a professora destacou algumas ligadas à importância de uma alimentação saudável e da prática de exercício.



A pasta também destacou um problema de saúde mental que foi acentuado pelo cenário de distanciamento social, a nomofobia. Trata-se da ansiedade que, algumas vezes, chega a ser acompanhada de sintomas físicos, pelo medo de ficar incomunicável em situações em que não é possível acessar o telefone celular, seja por tê-lo esquecido, por tê-lo perdido ou até mesmo por estar impossibilitado de recarregá-lo.



Referência em Educação Especial no município, a Escola Municipal Professor Marcos Gil recebe estudantes a partir dos seis anos de idade, em classes que equivalem aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A unidade atende cerca de 150 alunos e tem professores, mediadores, intérpretes de Libras e guia para cegos capacitados para atender as necessidades dos matriculados na unidade.