Alunos usam a música em homenagem a Paulinho da ViolaTIAGO FERRAZ

Publicado 27/10/2022 11:48

A Escola Municipal Irena Sendler, junto com a Secretaria Municipal de Educação de Mesquita, pensou em uma forma de englobar os alunos da unidade em uma iniciativa artística e cultural. O projeto “Irena Sendler e Paulinho da Viola — Um Palco de Linguagem” homenageou os 80 anos do cantor Paulinho da Viola e premiou os três alunos que se destacaram em um concurso musical.



“É um dever cultural cumprido. A geração atual não reconhece ou não valoriza a música popular brasileira, as letras, os contextos sociais ou, ainda, a cultura inserida nelas. Mas, através desse evento e do Paulinho da Viola, conseguimos trazer o gosto musical, antes muito apreciado, e hoje, quase esquecido aos nossos alunos”, contou a diretora da unidade Renata Levy, empolgada.



Antes mesmo do evento principal, os estudantes realizaram vários trabalhos sobre a arte e a vida de Paulinho da Viola. Depois de prontos, os cartazes foram espalhados pelo prédio.



Na mesa de convidados, alguns nomes de grande ênfase foram o da cantora e compositora Eliane Faria e da cantora e integrante do grupo Matriarcas do Samba, Geisa Ketti, ambas filhas de Paulinho da Viola. Além delas, estiveram lá o instrumentista, Vitor Neto; o rapper angolano e pesquisador de musicalidade brasileira Nilton Pesante; e a ex-porta-bandeira da Portela Vilma Nascimento.



Eliane Faria já tinha ideia de como seria a homenagem, mas não imaginava que ficaria tão impressionada quando passasse pelos portões da escola. “É de uma emoção imensa ver a história do meu pai sendo representada através de um projeto como esse. Não tem preço. Infelizmente, ele viajou a trabalho, mas já fiz uma ligação para falar como está aqui. Também fotografei tudo para mostrar a ele”, diz ela, que tem mais de 30 anos de carreira na música.