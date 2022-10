Mostra Fanfarras Circenses ocupa com teatro neste mês de outubro praça em Mesquita - Divulgação

Mostra Fanfarras Circenses ocupa com teatro neste mês de outubro praça em MesquitaDivulgação

Publicado 28/10/2022 15:13

O Fanfarras Circenses estará no dia 29 de outubro no Circo Chatuba, em Mesquita. O projeto apresenta espetáculos gratuitos em formato das tradicionais fanfarras, com ênfase no circo.



A Mostra Fanfarras Circenses conta com espetáculos do circo-teatro, tendo em sua proposta promover momentos prazerosos e valores importantes, como a diversidade estética, desenvolvidos por artistas da Baixada Fluminense.



A Villelarte apresentará As Aventuras de Nicolito e Cacareco, interpretados por Nícolas e Felipe Villela (pai e filho na vida real). O espetáculo remonta a estrutura clássica dos palhaços de circos tradicionais.



Os Marketeiros encena o espetáculo Que História é Essa?. O enredo apresenta dois palhaços em busca de uma boa história para a montagem do próximo espetáculo. Para isso recordam de fábulas, cantigas e muita palhaçada.



Já a Inepta Cia. dará vida à performance Uma Mala Para Dois Palhaços, com inspiração em Charlie Chaplin e O Gordo e o Magro. Apresentando os palhaços Escafura e Tortobias, dos atores Cássio Duque e Junior Melo, a história gira em torno da decisão da dupla de fazer um filme mudo.



Segundo a produtora cultural Claudina Oliveira, coordenadora do projeto, a intenção é valorizar tanto artistas quanto público. “A ideia é trazer à tona os produtos culturais da nossa região. A Baixada tem poucos espaços para apresentações teatrais, então as praças estão aí. É uma proposta que visa enaltecer a produção teatral, especialmente a do circo”.



O Circo Chatuba Mesquita está localizado na Rua Doutor Godói, 230.