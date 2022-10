Espaço da Mulher Mesquitense celebra o Outubro Rosa com ação - MATHEUS PINA

Publicado 28/10/2022 18:03 | Atualizado 28/10/2022 18:05

O Espaço da Mulher Mesquitense promoveu uma grande ação para atender a população feminina da cidade. O encerramento do Outubro Rosa foi marcado por palestras e dinâmicas sobre a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, além de serviços gratuitos de barbearia, cabeleireiro, design de sobrancelhas, trancista e depilação.



Esteve à frente do bate-papo a coordenadora da Clínica da Família Dr. Jorge Campos, Fabiana Medeiros. Depois dela, a equipe de residência multiprofissional em Saúde da Família da Fiocruz assumiu o comando, abordando o papel da atenção primária no combate às doenças. Esses profissionais atuam, especificamente, na unidade de Cosmorama.



“A saúde da mulher é para o ano inteiro. Em outubro, porém, costumamos reforçar essa ideia com campanhas e atividades de conscientização. Neste mês, por exemplo, a coleta de preventivos é de livre demanda nas clínicas da família. Sendo assim, é fundamental que elas não deixem de se consultar periodicamente com médicos e se atentem aos possíveis sinais e sintomas”, pontua Fabiana.



Ainda de acordo com a profissional, o autoexame também desempenha uma importante função nessa luta, pois contribui para a detecção precoce. A indicação é que as mulheres se examinem sete dias após o início do período menstrual, para não correr o risco de identificar falsos nódulos devido a alterações no corpo. Já para as que se encontram na menopausa, o recomendado é fazer o autoexame uma vez por mês.



Oportunidade



Quem executou os serviços da ação foram as alunas e ex-alunas dos cursos oferecidos no espaço. Segundo a pasta, Essa é uma forma de dar oportunidades e incentivar a busca pelos sonhos.



“Se elas ficassem limitadas apenas ao ensino na sala de aula, acredito que não aprenderiam tanto quanto estão aprendendo agora. Por meio de ocasiões como essa, as meninas têm a chance de aplicar os conhecimentos, colocando a ‘mão na massa’. Isso sem falar que elas gostam e se divertem bastante”, comenta Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita e gestora do Espaço da Mulher Mesquitense.