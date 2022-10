Pessoas com deficiência visitam Theatro Municipal do Rio - CESAR DE OLIVEIRA

Publicado 31/10/2022 13:48

A Prefeitura de Mesquita levou cerca de 20 munícipes com deficiência para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado no Centro. Inscritos na pasta e acompanhantes embarcaram no ônibus da cidadania no Paço Municipal.



No Theatro, os mesquitenses puderam conhecer a estrutura do prédio, o salão principal e o hall dos bustos, com a representação de grandes nomes, como do político brasileiro Pereira Passos e do ator e encenador João Caetano.



"Já fizemos excursões para a praia, para o sambódromo e para o estádio do Maracanã, entre outras. E já temos novas datas. Nos dias 3 e 11 de novembro, iremos voltar ao Theatro com outras pessoas e vamos ao Jardim Botânico, respectivamente", aponta Rondinelli de Oliveira, que integra a Secretaria Municipal de Governança e visa políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência.



Esse é apenas um dos passeios que a prefeitura realiza, mensalmente, para esse público.

Jaqueline Oliveira, de 38 anos, aproveitou o dia ao lado da filha mais velha, Giovanna de Oliveira, de 13 anos. Esse foi o primeiro passeio das duas, mas a mesquitense conta que já quer ir nos próximos. "Foi muito divertido. A gente estava mesmo precisando. Além da Giovanna, tenho duas filhas mais novas. Então, é um pouco complicado realizar passeios como esse. Até mesmo pela questão locomotiva e financeira. Essa oportunidade também ajuda a proporcionar uma viagem mais segura e tranquila".