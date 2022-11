Encerramento das ações de Outubro Rosa em Mesquita - Divulgação

Publicado 01/11/2022 13:44

Encerrando as ações de Outubro Rosa em Mesquita, a equipe de atendimento da Policlínica São José junto ao Centro de Especialidades da Mulher, Criança e Adolescente de Mesquita (CEMCAM) receberam os pacientes para um café da manhã especial.



Os munícipes participaram de um bate papo com profissionais da área. Assim, eles puderam tirar suas dúvidas a respeito de exames, diagnóstico precoce, acompanhamento médico e muito mais.



Durante todo o ano, são realizados atendimentos voltados à saúde da mulher. Mas a pasta reforça as ações em outubro, mês de conscientização do câncer de mama e de colo de útero.



A pasta lembra que a Policlínica está um em local temporário devido a reformas no prédio original. Os atendimentos agendados das especialidades disponíveis na unidade e do Centro de Especialidades da Mulher, Criança e Adolescente de Mesquita (CEMCAM) estão sendo feitos na rua Nilza Gurgel 55, na Vila Emil, de segunda a sexta, das 7h às 17h.