Mesquita encerra trabalho de conscientização do Outubro RosaDivulgação

Publicado 04/11/2022 19:46

O município de Mesquita encerrou as atividades em alusão ao Outubro Rosa, que visa conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de colo de útero. A ação foi para os pacientes que são atendidos na Policlínica Municipal e no CEMCAM.

As equipes se uniram e organizaram uma mesa de café da manhã para os munícipes. Depois do momento de confraternização, foi a vez da palestra sobre a finalização do Outubro Rosa e começo da campanha do Novembro Azul em Mesquita.

“Na verdade, foi mais uma conversa do que uma palestra. É uma oportunidade para os pacientes tirarem suas dúvidas e aprenderem mais sobre os assuntos. Além disso, frisamos que a detecção precoce das doenças, através dos exames preventivos, aumenta as chances de cura. Por isso, a importância de se consultar com um especialista frequentemente”, conta o médico especializado em mastologia Marcellus Ramos, que atua na cidade.

A ideia da atividade não é de agora, pois esse trabalho já costuma ser realizado todos os anos. “Procuramos sempre enxergar pelo ponto de vista do paciente. Sendo assim, pensamos em alternativas que acolham a população, principalmente aquelas pessoas que estão enfrentando algum problema de saúde”, ressalta Adriana Vasconcelos, diretora do Centro de Especialidades da Mulher, Criança e Adolescente de Mesquita.