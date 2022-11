Lideranças comunitárias de Mesquita e Águas do Rio trabalham em conjunto - Divulgação

Lideranças comunitárias de Mesquita e Águas do Rio trabalham em conjunto Divulgação

Publicado 03/11/2022 15:58

A Águas do Rio está atuando em cooperação com as lideranças das comunidades, em suas diferentes áreas de atuação, para facilitar o pagamento de contas de água. São aceitos cartões de débito e crédito.



Dessa maneira, através da parceria firmada, a concessionária consegue ampliar seus meios de arrecadação e as pessoas podem realizar o pagamento da fatura, sem precisar se deslocar de sua comunidade.



De acordo com Welinton Felipe, coordenador de serviços da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, o objetivo da iniciativa é que os usuários possam fazer o pagamento das contas de água no próprio bairro onde residem.



“Esse projeto é um facilitador, desenvolvido pela equipe setorizada do programa Vem Com a Gente (VCG). Em colaboração com os líderes comunitários, temos neles um agente arrecadador, que traz mais comodidade e segurança para as pessoas na hora de pagar suas contas. Nossa intenção é estar cada vez mais perto dos nossos usuários. Por isso, oferecemos essa alternativa de pagamento e agora não há necessidade de grandes deslocamentos por parte da população para quitar seus débitos”, finaliza.