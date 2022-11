Águas do Rio apresenta projeto de melhorias para o abastecimento da Chatuba - Divulgação

Publicado 07/11/2022 14:29

Representantes da Águas do Rio se reuniram com moradores da Chatuba, na rua Coronel França Leite, para apresentar o projeto de melhorias no abastecimento e discutir a melhor forma de distribuição para toda região, incluindo a parte mais alta do bairro.



O gerente de Operações da Águas do Rio, Leonardo Canto, que conduziu o encontro, apresentou todas as formas de atuação que a empresa está traçando para solucionar a questão do abastecimento na localidade.



“Estamos aqui para apresentar nosso projeto e ouvir a população também. Sou mesquitense, minha família mora nessa cidade, tenho orgulho de fazer o melhor por ela. Além disso, a empresa está empenhada em oferecer um abastecimento igualitário a todos. Juntamente com toda equipe operacional, estamos discutindo soluções para combater o desabastecimento na localidade. Aqui na Chatuba, iremos realizar obras de interligações em pontos estratégicos que irão garantir um fornecimento de água para toda região, tanto a parte alta quanto a baixa”, concluiu Leonardo.



Durante o encontro, engenheiros, coordenadores e supervisores operacionais e de serviços da companhia, reforçaram o compromisso da concessionária com os mesquitenses, discutiram soluções e escutaram opiniões de moradores e líderes comunitários.



Segundo o diretor executivo da Águas do Rio, Felipe Esteves, com atuação na Baixada Fluminense, mais de 600 metros de rede para distribuição de água foram implantados no bairro BNH, beneficiando cerca de 3,5 mil pessoas. Outro benefício foi a substituição da rede de distribuição de água, na Rua Bráulio, no bairro Santos Elias, que ampliou a oferta de água tratada para mais de 500 moradores.



Representantes do Procon da cidade, da Prefeitura Municipal de Mesquita e da Defensoria Pública também participaram do encontro.