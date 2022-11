Mesquita: Centro Municipal de Longevidade completa três anos | Mesquita | O Dia

Centro Municipal de Longevidade faz três anos - Divulgação

Centro Municipal de Longevidade faz três anosDivulgação

Publicado 07/11/2022 21:53

O Centro Municipal de Longevidade completou três anos desde sua inauguração. Para comemorar, os profissionais do equipamento organizaram uma festa especial com dinâmicas e música ao vivo, além de uma farta mesa de café da manhã.

A proposta foi estimular a confraternização e o fortalecimento de vínculos entre os usuários. Para divertir os assistidos, o oficineiro de violão João Paulo, que dá aulas nos Centros de Referência em Assistência Social da cidade, tocou e cantou músicas dançantes.

“É incrível ter esse contato com os idosos. Aprendo e cresço a cada dia com as experiências que eles compartilham. Neste mês, vou completar um ano na coordenação da Longevidade. Isso me faz querer estar cada vez mais com os idosos, querer estudar para atendê-los melhor e, assim, sanar as necessidades deles”, comenta a coordenadora do Centro Municipal de Longevidade, Letícia Melo.

Inaugurado em 2019, o Centro de Longevidade de Mesquita é um polo de socialização, que promove o processo de envelhecimento. Através de acompanhamento humanizado e profissional, o objetivo é melhorar a qualidade de vida e resgatar o convívio social dos munícipes que estão na terceira idade. “Queremos manter a autonomia e garantir os direitos deles como cidadãos. Sabemos que esse público é um pouco mais delicado. Várias dessas pessoas ficam em casa, sem manter muitos contatos. Mas, aqui, elas têm a oportunidade de exercitar a mente junto com o corpo e movimentar a vida social”, explica Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita.

Para participar das atividades do equipamento, é necessário ter mais de 60 anos e residir na cidade de Mesquita. Lá, acontecem palestras e rodas de conversas. Também são oferecidas oficinas de dança, artesanato e jardinagem. O endereço é rua Assú s/n°, ao lado do n° 260, na Chatuba. Já o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.