Mesquita inaugurou Clínica da Família BNHRenan Ferro/PMM

Publicado 08/11/2022 15:38

A Prefeitura de Mesquita inaugurou sua décima clínica da família. A nova unidade fica no bairro BNH. Com capacidade para atender, em média, 4 mil pessoas da região, a CF BNH tem uma equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal, sala de imunização, sala de curativos, sala de coleta de exames e farmácia.



A unidade é toda informatizada, assim como todas as outras que funcionam no município. “Isso dinamiza e desburocratiza todo o nosso processo de atendimento. Assim, não perdemos informações em prontuários de papel e fica mais fácil o acompanhamento dos pacientes. Isso tanto para os profissionais de saúde quanto para os próprios usuários do serviço”, aponta o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.



No local, são realizados teste do pezinho em recém-nascidos, coleta de exames laboratoriais e aplicação de vacinas, entre outros serviços. Um polo de farmácia municipal também funciona no espaço, para que os pacientes consigam receber os medicamentos oferecidos pelo município na própria unidade. A equipe de saúde da família é multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.



Unidade está pronta para atender cerca de quatro mil pacientes Renan Ferro/PMM

“Uma meta que assumi, como secretário municipal de Saúde de Mesquita, foi dar atenção básica de qualidade à população. Seguimos a máxima de que ‘é melhor prevenir do que remediar’. Nesse sentido, damos um grande passo hoje, com mais essa entrega. A próxima será a Clínica da Família Rocha Sobrinho”, avisa Dr. Emerson Trindade.



A CF BNH funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Em breve, passará a abrir também aos sábados, das 8h ao meio-dia. O endereço é Avenida das Oliveiras 355.