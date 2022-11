Os vereadores Bruno Lucena. Diogo Talento, Gion Flor, Marcelo Radar, Renan Bolinha e Thiago Barbante - Divulgação

Os vereadores Bruno Lucena. Diogo Talento, Gion Flor, Marcelo Radar, Renan Bolinha e Thiago BarbanteDivulgação

Publicado 11/11/2022 17:56

A Águas do Rio apresentou aos vereadores de Mesquita um balanço das ações realizadas no município neste primeiro ano de concessão.



Entre as intervenções realizadas pela empresa, estão a interligação de rede no bairro BNH, que beneficiou cerca de 3.5 mil moradores; as obras na comunidade do Sebinho, em Rocha Sobrinho, que levaram água de qualidade para cerca de 3 mil pessoas; e a revitalização da Estação Elevatória de Esgoto, no bairro Santo Elias, que hoje opera com a capacidade máxima de 60 litros de esgoto por segundo.



Os mais de 3km de obras já realizadas na cidade beneficiaram cerca de 117 mil moradores, dentre eles, o aposentado Sidney Lopes, do bairro Vila Emil. “A partir do momento que Águas do Rio veio em minha casa, fez o conserto e a ligação correta na rede, a água está chegando bem forte todos os dias. Nossa realidade mudou pra melhor”, contou.



Durante a apresentação, os vereadores destacaram obras que precisam ser realizadas e também apontaram avanços na região.



“Este contato é muito importante porque precisamos ter informações para transmitir à população que atendemos”, destacou o presidente da Câmara de Vereadores de Mesquita, Gelson Henrique. Também participaram da reunião, os vereadores Bruno Lucena. Diogo Talento, Gion Flor, Marcelo Radar, Renan Bolinha e Thiago Barbante.