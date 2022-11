Mesquita tem 12ª Parada da Diversidade neste domingo (13) - Divulgação/ PMM

Publicado 12/11/2022 10:00

O município de Mesquita realiza a 12ª edição da Parada da Diversidade neste domingo, dia 13 de novembro, depois de anos de espera, em função da pandemia. A concentração começará às 14h, na Estrada Feliciano Sodré, na altura da estação de trem Juscelino, e o desfile seguirá até a sede do Mesquita Futebol Clube, no Centro.



A celebração contará com algumas presenças especiais já confirmadas, como as drags Suzy Brasil e Sthefannye, as cantoras Garota X e Cariúcha, o humorista Miguel Bonfim, o grupo musical Papo de Crioulo e a DJ Cindy.



“Em pleno século 21, no terceiro milênio, é uma pena que a gente ainda precise lutar para termos nossos direitos como seres humanos respeitados. Lutar contra a LGBTfobia é um dever de todos e não só de quem está inserido na sigla. Em Mesquita, quem sofrer qualquer tipo de desrespeito ou agressão em função de orientação sexual ou identidade de gênero pode e deve recorrer à Coordenadoria da Diversidade Sexual, que fica em Edson Passos, na sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social”, alerta Paulinha Única, representante da Secretaria Municipal de Governança na Diversidade Sexual de Mesquita.



Organizada pela ONG Aganim (Associação de Gays e Amigos de Nova Iguaçu e Mesquita) e apoiada pela Coordenadoria de Diversidade Sexual da Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita, o evento tem como tema “Todos contra a LGBTfobia. Defendam a Diversidade”.



Preservativos masculinos e femininos serão distribuídos. Suzy Brasil foi a escolhida, em 2022, para ser a madrinha da 12ª Parada da Diversidade de Mesquita. Já a rainha será outra drag: a mesquitense Sthefannye. A apresentação do evento ficará por conta de Lilás Campbell.