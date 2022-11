Melhoria no abastecimento se torna realidade para os moradores da Chatuba - Divulgação

Publicado 14/11/2022 19:57

A Águas do Rio iniciou, nesta semana, obras de interligação de uma nova rede com uma já existente, na Chatuba de Mesquita. Com essa iniciativa, mais de 30 mil moradores serão beneficiados.



Além das obras, equipes comerciais da concessionária percorrem a região realizando serviços de recadastramento, novas ligações, renegociação de dívidas, entre outros.



“É muito bom ver que as obras já começaram, estou muito esperançoso e confiante com a chegada da água. A notícia de que finalmente teremos uma água de qualidade, caindo direitinho nas torneiras é maravilhosa. Eu já até solicitei a instalação do meu hidrômetro”, afirmou o Sr. Sérgio Henrique do Espírito Santo, morador da rua Terezinha Borges.

A engenheira Gabrielle Moulin, supervisora de Serviços da Baixada Fluminense, está acompanhando de perto todas as etapas da obra.



“Iniciamos primeiramente estudos na localidade e sondagens para detectar o melhor ponto na rede para realizar as interligações. Estamos com equipes trabalhando dia e noite na localidade para agilizar as obras. Um ponto positivo, e que é um grande diferencial para a empresa, é poder contar com a participação e colaboração de moradores que nos ajudaram também com informações sobre a região”, concluiu.



De acordo com o diretor executivo, Felipe Esteves, o sucesso no avanço do saneamento básico em Mesquita se dá muito por conta do comprometimento dos profissionais.

