3ª Edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto "Convive com Autista" - Divulgação/ PMM

3ª Edição da Feira de Mães de Autistas Empreendedoras, do projeto "Convive com Autista"Divulgação/ PMM

Publicado 17/11/2022 14:31 | Atualizado 17/11/2022 18:31

O Espaço Convive promove a Terceira Feira das Mães de Autistas Empreendedoras de Mesquita. A feira será realizada nesta sexta-feira, 18 de novembro, na Praça Sete Anões (em frente ao CRAS Santa Terezinha).



O evento vai começar às 9h e contará com a venda de diversos produtos e materiais, como: Jogos artesanais sensoriais, Cosméticos, Produtos de limpeza, Salgados, Doces.



Segundo a organização, o foco foi na rentabilidade dessas mães, além de fortalecer a luta pela inclusão e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.



Além da feira, o projeto engloba outras atividades, como rodas de conversa para troca de ideias e experiências. Para mais, nesses momentos, geralmente destaca-se a presença de profissionais dentro de cada temática.



As ações são realizadas quinzenalmente com os pais, responsáveis e familiares dos assistidos no Convive. O espaço fica na rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha.