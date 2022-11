Mesquita festeja a diversidade em sua 12ª Parada - RENAN FERRO/RODOLPHO LUCENA

Publicado 16/11/2022 18:11

Com o tema “Todos contra a LGBTfobia. Defendam a Diversidade”, a 12ª Parada da Diversidade de Mesquita foi um sucesso. O objetivo foi chamar a atenção dos munícipes para a temática e gerar a reflexão sobre o respeito ao próximo.



A ocasião teve a participação de vários artistas, como o grupo musical Papo de Crioulo e a DJ Cindy, as drags Suzy Brasil e Sthefannye e os cantores MC Serginho e Garota X, além do humorista Miguel Bonfim.



“Infelizmente, vemos, hoje, vários casos nos noticiários sobre preconceito, violência e até mesmo morte envolvendo pessoas LGBTQIAPN+. Isso me deixa muito triste. O que precisamos fazer é mostrar a nossa insatisfação e unir forças para tentar mudar essa realidade”, destaca Palinha Única, representante da Secretaria Municipal de Governança na Diversidade Sexual de Mesquita.



Ação teve atrações especiais e serviços gratuitos de saúde RENAN FERRO/RODOLPHO LUCENA

Visando a saúde da população, a parada também contou com a distribuição de preservativos masculinos e femininos, além da realização de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites dos tipos B e C, em parceria com o Grupo Pela Vidda.



O evento foi organizado pela ONG Aganim (Associação de Gays e Amigos de Nova Iguaçu e Mesquita) e apoiado pela Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita, um dos braços da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. A iniciativa teve apoio da Guarda Civil Municipal, da Subsecretaria de Transporte e Trânsito, da Polícia Civil e da Polícia Militar.



Uma das pessoas que marcou presença na parada foi Stephanie Caroline, de 29 anos. O que a motivou foi a luta pelos direitos sociais. “Eu sou pansexual e quero ser reconhecida na sociedade. Nós merecemos respeito e também temos o direito de sair com o namorado e de adotar uma criança, por exemplo. Isso independe de opção sexual e de gênero”, comenta.



Suporte



No município, as vítimas de qualquer tipo de desrespeito ou agressão em função de orientação sexual ou identidade de gênero podem recorrer à Coordenadoria da Diversidade Sexual. A equipe fica em Edson Passos, na sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social. O endereço é Avenida Marechal Castelo Branco 122 e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.