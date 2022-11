Artes Marciais nas escolas da rede pública municipal - Divulgação/ PMM

Publicado 17/11/2022 22:27 | Atualizado 17/11/2022 23:27

Unidades da rede pública de Mesquita estão começando a receber oficinas de artes marciais, como jiu-jítsu e judô, além de xadrez. A ideia da parceria entre Educação e Esporte é acessibilizar a prática ao público, garantir a inclusão e construir uma comunidade escolar engajada com essas atividades.



A iniciativa já começou em unidades como a Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, na Escola Municipal Ernesto Che Guevara, na Chatuba, e na Escola Municipal Vereador Américo dos Santos, no Banco de Areia.



“Na nossa unidade, são duas turmas de jiu-jítsu e duas de judô, cada uma com 25 estudantes. São crianças entre 6 e 14 anos do 1º ao 9º ano do Fundamental. Eles têm gostado bastante da experiência e a prática do esporte, sem dúvidas, favorece a socialização e a integração entre os próprios alunos”, comenta Juliana Chielli, diretora da Escola Municipal Vereador Américo dos Santos.



Segundo Kleber Rodrigues, subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, a equipe tem feito um trabalho de aproximação com a Educação, aproveitando a estrutura e o público já existente nas escolas. “São essas duas frentes, das artes marciais e do xadrez, que, inicialmente, estamos trabalhando. Não é um projeto de hoje, mas damos maior volume a essa iniciativa e já atuamos para contemplar outras unidades”, frisou.

Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação, ressalta a importância da parceria e de expandir a ideia para outros espaços educacionais. “Temos pensado, cada vez mais, em ampliar as atividades dentro das escolas. Esse é um tempo em que um aluno, após a aula, pode se ocupar de algo que irá favorecê-lo, seja fisicamente ou socialmente. Além de ser mais uma forma de atrair essas crianças para dentro dos equipamentos públicos que oferecem essas e outras práticas. Agora, estamos caminhando para levar a iniciativa às outras unidades públicas de Mesquita”, garante a subsecretária.