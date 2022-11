Assistidos de Mesquita no Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Divulgação/ PMM

Assistidos de Mesquita no Jardim Botânico do Rio de JaneiroDivulgação/ PMM

Publicado 20/11/2022 08:00

A Assistência Social de Mesquita, através da Coordenadoria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CORDEF), realizou um passeio especial no último dia 11.

O destino foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde cerca de 40 munícipes participaram de uma excursão voltada para esse público.

Para a pasta, momentos como esses são uma ótima oportunidade para que as pessoas com deficiência, assim como seus acompanhantes, possam desfrutar de momentos de lazer e ter novas experiências.

Defesa Civil Juvenil no Planetário

Os alunos do projeto Defesa Civil Juvenil de Mesquita realizaram um passeio cultural para a Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, o Planetário da Gávea. Ao todo, 45 alunos participaram do passeio, fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação.