Mesquita tem parecer favorável sobre prestação de contas de 2021TIAGO FERRAZ

Publicado 19/11/2022 10:00

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2021 da Prefeitura Municipal de Mesquita. A votação ocorreu no dia 9 de novembro.

A prestação de contas seguirá para a Câmara dos Vereadores, onde acontecerá a apreciação final

Pelo segundo ano consecutivo, a divulgação de parecer favorável à aprovação das contas foi por unanimidade entre os conselheiros do plenário. “Regularizar a situação previdenciária do município é, sem dúvidas, um fator primordial. Isso justifica os excelentes resultados junto aos órgãos fiscalizadores”, afirma Cátia da Silva Ferraz, diretora-presidente do Instituto de Previdência do Município de Mesquita, o Mesquitaprev.

A sessão contou com a participação online do controlador-geral de Mesquita, Dr. Nicola Fabiano Palmieri. “A questão financeira da cidade vem tendo uma evolução bastante positiva. Em 2016, o déficit era de mais de R$ 93 milhões. Mas, com dedicação e empenho, conseguimos registrar superávit superior a R$ 2 milhões no final do ano passado, por exemplo”, explicou Palmieri.

Em Mesquita, há preocupação com as premissas básicas da responsabilidade fiscal, que envolvem a transparência de informações. Nesse aspecto, os contribuintes podem acessar o Portal da Transparência de Mesquita, no endereço https://transparencia.mesquita.rj.gov.br/ , onde é possível encontrar dados e documentos referentes à gestão pública.

“A prestação de informações dos processos nesse e em outros assuntos também deve ser de conhecimento dos munícipes. Afinal, eles fazem parte disso. Essa atitude nada mais é do que uma obrigação social e pública”, afirma Jorge Henrique Lima de Souza, subsecretário municipal de Orçamento e Finanças de Mesquita.