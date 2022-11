Quarta feira de mães de autistas empreendedoras em Mesquita - TIAGO FERRAZ

Quarta feira de mães de autistas empreendedoras em MesquitaTIAGO FERRAZ

Publicado 22/11/2022 16:11 | Atualizado 22/11/2022 21:12

A Feira de Mães de Autistas Empreendedoras voltou à Praça Sete Anões, em Santa Terezinha. No local, foram instaladas barracas com variados produtos à venda. Alguns exemplos eram artesanatos, brinquedos e jogos sensoriais, produtos cosméticos, calçados e comidas.



A ideia é possibilitar a garantia de renda dessas mães, além de estimular as práticas empreendedoras na população.



A iniciativa está associada ao projeto Convive com um Autista, no qual os mesquitenses com transtorno do espectro autista são assistidos a partir de vários serviços e atividades.



“Muitas dessas mulheres optaram por não trabalhar para se dedicar aos seus filhos. Tem também aquelas que são mães solo. Então, essa é uma ação mensal para valorizar e dar oportunidades a elas. Já sobre o lugar, estamos situadas nessa praça justamente pela estrutura disponibilizada e para criar uma identidade. No entanto, queremos expandir esse projeto, levando-o para outros lugares”, argumenta a coordenadora do Espaço Convive, Andréa Alves.



O projeto Convive com um Autista é lembrado por palestras e rodas de conversas com os usuários. Ao todo, são mais de 200 assistidos. Eles também têm acesso a um serviço de pronto atendimento psicológico, no qual podem receber suporte profissional e especializado.

Uma das barraquinhas era da Márcia Rezende, de 36 anos. Através do marido, ela soube da feira e quis participar. “A gente está sempre pesquisando atividades e eventos voltados para o público com alguma deficiência. Foi então que achamos a Feira de Mães de Autistas Empreendedoras. Assim, trouxe meus produtos. Trabalho com E.V.A. e tecidos. Faço qualquer tipo de artesanato e gosto bastante. É uma forma também de me distrair”, destaca. Uma das barraquinhas era daRezende, de 36 anos. Através do marido, ela soube da feira e quis participar. “A gente está sempre pesquisando atividades e eventos voltados para o público com alguma deficiência. Foi então que achamos a Feira de Mães de Autistas Empreendedoras. Assim, trouxe meus produtos. Trabalho com E.V.A. e tecidos. Faço qualquer tipo de artesanato e gosto bastante. É uma forma também de me distrair”, destaca.