Alunos surdos da rede municipal de São João de Meriti têm aula em laboratório de ciências - Débora Vitória

Publicado 25/11/2022 17:17 | Atualizado 25/11/2022 22:20

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti inaugurou o laboratório de ciências para deficientes auditivos. O equipamento faz parte do Projeto Surdos e a oficina funciona, uma vez por semana, na Escola Municipal Dr. Getúlio de Moura, no Parque Tietê.



O projeto é uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que trabalha junto à secretaria para oferecer aos alunos surdos da rede a oportunidade de vivenciar o estudo de ciências de maneira divertida. Antes, para estudar a matéria, os alunos tinham de se deslocar até a Ilha do Fundão.



“Estamos sempre abertos para receber projetos como esse, em que esses alunos encontrarão ensino de qualidade e inclusão. Um dos compromissos da nossa gestão é não deixar ninguém para trás. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de poder trabalhar ao lado do prefeito Dr. João e do deputado estadual Valdecy da Saúde que têm feito muito em prol da inclusão em Meriti”, destacou o secretário da pasta, José Carlos.



Secretário Municipal de Educação José Carlos Débora Vitória

O município conta com 30 deficientes auditivos matriculados na rede municipal. Segundo a pasta, os participantes foram selecionados por meio de um levantamento realizado pelas unidades escolares em que estão matriculados.



Para a professora Márcia Reis, chefe da Educação Especial no município, promover uma educação inclusiva e participativa é de suma importância para o desenvolvimento acadêmico dos alunos.

Professora Márcia Reis, chefe da Educação Especial no município e alunos Débora Vitória