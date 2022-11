O show "Nossa Voz", que acontece no dia 22 de dezembro, na Praça da Matriz, às 19h30 - Divulgação

O show "Nossa Voz", que acontece no dia 22 de dezembro, na Praça da Matriz, às 19h30Divulgação

Publicado 25/11/2022 17:45 | Atualizado 25/11/2022 22:45

O Natal Sesc RJ em São João de Meriti já começou. A decoração localizada na Praça da Matriz, conta com espaço instagramável, cinco árvores naturais iluminadas, além da Paróquia São João Batista, que ganhará uma iluminação especial no período.



Entre os destaques da programação está o show “Nossa Voz”, que acontece no dia 22 de dezembro, na Praça da Matriz, às 19h30. Outra ação é a cantata natalina, que acontece no dia 23 de dezembro, às 19h30, formada pelas orquestras sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (formada exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro. A cantata se apresentará em espaços públicos depois de ser conduzida até o local por uma caravana de veículos iluminados que percorrerá as ruas dos municípios, às 19h.

O Sesc São João de Meriti recebe receberá uma série de atividades, como oficina de velas natalinas nos dias 7 e 9 de dezembro, das 8h30 às 12h; oficinas de guirlandas natalinas no dia 6 de dezembro, às 18h; e atividade de criatividade natalina nos dias 1º, 6, 8 e 13 de dezembro, das 08h30 às 12h.



A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São João de Meriti, Sincovame e da Paróquia São João Batista. A programação completa pode ser consultada em www.sescrio.org.br

“A cidade de São João de Meriti jamais havia vivenciado um evento natalino dessa magnitude. O bom gosto, a beleza e o espírito natalino pairam no ar. Em meu nome e em nome do povo da cidade, nossos eternos agradecimentos ao presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior”, comemora Sergio Claro, presidente do Sincovame.