Prefeitura de São João de Meriti dará abatimento de até 100% dos encargosPrefeitura de São de Meriti/Divulgação

Publicado 30/11/2022 16:59

Após período de normalização, o município de São João de Meriti volta a enfrentar dificuldades em relação ao salário dos aposentados, pensionistas e servidores. Beneficiários apontam insegurança e a não padronização de uma data certa para o pagamento mensal.



“Para o idoso, além de necessitar de tranquilidade, alimentação e medicação, honrar seus compromissos é o que tem de mais digno. Não estamos com meses atrasados, o que está ocorrendo é a insegurança e o abuso no pagamento quando já está virando o 2° mês”, disse a aposentada Rosangela Rosa.



Segundo o grupo de aposentados do município, não há nenhum posicionamento da prefeitura e dos órgãos responsáveis. Algumas famílias chegaram a alegar dificuldades para comprar remédios e comida.



No início de novembro, servidores que atuam na área da Saúde já haviam se manifestado contra o atraso dos pagamentos. Eles apontaram o atraso no salário de setembro. O pagamento deveria acontecer no 5º dia útil de outubro.



Para a aposentada entrevistada, a falta de transparência do dinheiro recebido pela venda dos terrenos, que foi uma conquista dos aposentados na audiência pública, é um dos quesitos a ser discutido.



“Foi acordado que essa venda seria revertida para pagamento de folhas dos aposentados e soubemos que o dinheiro já foi pago, mas não qual o destino final. Foi transferido para o Meriti Previ? Até o início do mês esse dinheiro não tinha ido na totalidade para lá”, indagou.