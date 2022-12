Prefeitura realizou a inauguração do Centro de Comércio Popular de Vilar dos Teles - Divulgação/ PMSJM

Publicado 30/11/2022 18:55

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Ordem Pública e de Obras, realizou a inauguração do Centro de Comércio Popular de Vilar dos Teles. Evento foi realizada na manhã desta quarta-feira (30), com a participação da população e autoridades.



O espaço conta com 48 boxes, divididos em seis contêineres, com oito repartições em cada um deles.



O representante dos comerciantes reforçou a importância do espaço: “Nossas barracas ficavam no tempo. Quando chovia, tínhamos que segura-las. Sei que muitos não conhecem nossa realidade, mas sofremos. Essa é uma promessa do prefeito Dr. João, e hoje está se cumprindo e poderemos trabalhar em paz. Agradeço a todos os contemplados por estarmos com um espaço digno e honesto para trabalho”.



Comerciantes e autoridades na inauguração do camelódromo de Vilar dos Teles, em São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Na última semana, uma reunião com a equipe da Secretaria de Ordem Pública deu continuidade ao processo de regularização do trabalho dos vendedores autônomos que atuam no local. A troca de informações foi realizada no auditório do Meriti Previ, no Jardim Meriti.



Para o deputado estadual Valdecy da Saúde o espaço é motivo de orgulho. “Mais uma novidade entregue que vai beneficiar em especial nossos microempreendedores que sofreram durante a pandemia, mas que hoje estão recebendo um espaço totalmente revitalizado, para que possam trabalhar com mais qualidade. Dessa forma que nossa equipe, em parceira com o governo do estado, está trabalhando para melhorar a qualidade de vida do povo da nossa amada cidade”, disse.



Encerrando seu discurso, o Prefeito Dr. João anunciou que os últimos cinco boxes que ainda estavam disponíveis foram destinados para os microempreendedores do artesanato de São João de Meriti.



O novo Centro de Comércio Popular de Vilar dos Teles fica na Avenida Deputado José da Costa França, s/n.