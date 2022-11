Vacinação para bebês de 6 meses a 2 anos e 11 meses em São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Vacinação para bebês de 6 meses a 2 anos e 11 meses em São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Publicado 30/11/2022 10:21 | Atualizado 30/11/2022 10:23

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra a Covid-19 para bebês de 6 meses a 2 anos e 11 meses com comorbidades, nesta quinta-feira (1).



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto.



Veja abaixo a listagem de comorbidades: Diabetes melltus, Pneumopatias crônicas e graves, Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, Doenças cardiovasculares, Insuficiência cardíaca, Hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva, Síndromes coronarianas, Valvopatias, Doença da aorta dos grandes vasos, Arritmias cardíacas, Cardiopatias congênitas, Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, Doenças neurológicas crônicas, Doença renal crônica, Imunocomprometidos, Hemoglobinopatias graves, Obesidade mórbida, Síndrome de Down e Cirrose hepática.



A pasta relembra que já retornou a aplicação da vacina Coronavac para crianças de 3 e 4 anos.



A vacinação para bebês de 6 meses a 2 anos e 11 meses acontece somente às quintas-feiras, das 8h às 17h.