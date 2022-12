Casa da Cultura de São João de Meriti tem cinema gratuito - Reprodução/ Pixabay

Publicado 07/12/2022 19:16

A Casa da Cultura de São João de Meriti oferece a sessão do Cinema com Pipoca e Guaraná em formato gratuito, nesta quinta-feira (8). Ação acontece na quadra e faz parte da parceria da Casa da Cultura com a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

O filme a ser exibido é Madagascar 3, o terceiro filme da franquia, onde quatro amigos vão parar na Europa, causando confusão e diversão por onde passam.

O evento é aberto ao público e na última sessão do projeto, em novembro, mais de 300 pessoas assistiram ao filme.

A Casa da Cultura fica na Rua Machado de Assis, Lote 22, Quadra 84, na Praça da Bandeira, São João de Meriti.