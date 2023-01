Prefeito Dr. João, representantes da Águas do Rio e os secretários de Obras, Serviços Públicos, Trânsito e Energia, Gabinete e Procurador do município - Divulgação

Publicado 10/01/2023 18:50 | Atualizado 11/01/2023 02:37

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, reuniu-se na manhã desta terça-feira (10) em seu gabinete com Luiz Fabbriani, diretor superintendente e Marcello dallOvo, diretor executivo da Águas do Rio e com os secretários de Obras, Serviços Públicos, Trânsito e Energia, Gabinete e com o Procurador do município.



Os temas foram de interesse público como o abastecimento de água e o tratamento de esgoto na cidade, problemas que há décadas castigam a toda a Baixada Fluminense e que precisam ser resolvidos.



Na ocasião, o chefe do executivo cobrou providências e mais parcerias foram estabelecidas para apoio nas ações da companhia na cidade.



“Combinamos trabalho em conjunto com as nossas secretarias em tudo o que for possível e recebi um relatório de atividades da companhia. A prefeitura tem feio a parte dela com obras de drenagem e apoio às ações da Águas do Rio. Agradeço a visita e vamos em frente porque temos que continuar melhorando a vida das pessoas”, pontuou Dr. João.