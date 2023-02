Representantes, profissionais e alunos do Projeto Ambiente Jovem, do Governo do Estado - Divulgação/ PMSJM

Representantes, profissionais e alunos do Projeto Ambiente Jovem, do Governo do EstadoDivulgação/ PMSJM

Publicado 16/02/2023 12:00

Uma turma de 50 alunos de São João de Meriti que participam do Projeto Ambiente Jovem, do Governo do Estado, visitou o Parque Jurema. O local, na Venda Velha, é umas das cinco áreas de preservação ambiental do município.



Segundo a organização, os espaços são cuidados pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura. O Parque Jurema é a maior reserva florestal de São João de Meriti.



O trabalho de campo faz parte do curso de formação da turma. Após a conclusão, eles serão agentes ambientais focais nas regiões em que moram.