Publicado 02/09/2023 06:36 | Atualizado 02/09/2023 07:45

D de vacinação.

São João de Meriti – Todas as Unidades de Saúde de São João de Meriti, exceto a de Vila Jurandir, estarão abertas neste sábado (), das 8h às 17h, para a disponibilização das vacinas do calendário pediátrico em prol do

A campanha do Ministério da Saúde em parceria com os governos estaduais e municipais tem por objetivo atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.



As vacinas do calendário pediátrico são: a BCG; a Hepatite A; a Hepatite B; a Penta (DTP/Hib/Hep. B); a Pneumocócica 10-valente; a Vacina Inativada Poliomielite (VIP); a Vacina Oral Poliomielite (VOP); a Vacina Rotavírus Humano (VRH); a Meningocócica C (conjugada); a Febre amarela; a Tríplice viral; a DTP (tríplice bacteriana); a Varicela; a HPV quadrivalente; a dT (dupla adulto); a dTpa (DTP adulto) e a Meningocócica ACWY.



A secretária municipal de Saúde Drª Marcia Lucas reforçou a importância do Dia D de vacinação que marca a abertura da campanha na cidade. “É muito importante que os pais e responsáveis não deixem de levar as crianças para se vacinar”.



Segue os endereços das Unidades de Saúde de São João de Meriti:



Unidade de Saúde da Família Gato Preto: Estrada das Pedrinhas s/nº - Jardim Sumaré



Posto de Saúde Coelho da Rocha: Rua Ex-combatente s/nº Coelho da Rocha



Unidade de Saúde da Família Morro das Pedras: Rua Morro das Pedras s/nº Vilar dos Teles



Unidade de Saúde da Família Parque Alian: Rua Jaspen s/nº Parque Alian



Unidade de Saúde da Família Tucão: Avenida Automóvel Clube s/nº Jardim Nóia



Unidade de Saúde da Família Vila Norma: Rua Higino Marzo s/nº Lote 01 Qd.F Vila Norma



Unidade de Saúde da Família Parque Araruama: Rua Dionísio Rocha 207 Parque Araruama



Unidade de Saúde da Família Vila Rosali: Avenida Salomão Ferreira s/nº Vila Rosali



Unidade de Saúde Valério Vilas Boas Filho: Rua Manoel Cunha, Nº 61, Coelho da Rocha



Posto de Saúde Vila União: Rua Alvaro Proença s/nº Vila União



Posto de Saúde Vila São João: Rua Euclides da Cunha s/nº Vila São João



Unidade de Saúde da Família Jackson Martins: Avenida Sarapuí s/nº Lt 50 Qd 607 Vilar dos Teles



Unidade de Saúde da Família Carmem Bandeira de Mello: Rua Tigabi s/nº Jardim Metrópoles



Unidade de Saúde da Família Jorge Tannus Rejane: Rua Fernando de Queiroz s/nº Jardim Metrópoles



Unidade de Saúde da Família Venda Velha (Parque Novo Rio): Av. Estácio de Sá s/nº lt. 35 Qd. 31 Parque Novo Rio



Unidade de Saúde da Família Parque José Bonifácio Almir Gonçalves Silva: Rua Visconde de Barbacena, Nº 546 – Parque José Bonifácio



Unidade de Saúde da Família Vila Tiradentes: Rua Doutor José de Carvalho, Nº 162 – Vila Tiradentes



Unidade de Saúde da Família Jacy Alves dos Santos Júnior: Av. Comendador Teles, nº 09, Vila Tiradentes - Vilar dos Teles



Unidade de Saúde da Família Maria da Glória Costa: Rua João Venâncio da Rosa, S/N, Jardim Metrópoles



Posto de Saúde Jardim Sumaré: Estrada das Pedrinhas s/nº - Jardim Sumaré



Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo: Rua Pastor Joaquim Rosa s/nº Jardim Meriti – Vilar dos Teles