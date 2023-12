Funarj promove evento de abertura do Verão em Meriti nos dias 7, 8, 9 e 10 deste mês - Divulgação

Funarj promove evento de abertura do Verão em Meriti nos dias 7, 8, 9 e 10 deste mêsDivulgação

Publicado 05/12/2023 21:17 | Atualizado 05/12/2023 21:25

São João de Meriti – Pronto para a chegada da estação mais quente do ano? A “” em São João de Meriti que acontece nos dias 7, 8, 9 e 10 de dezembro, no Jardim Meriti, contará com shows de diversos artistas, brinquedos para as crianças e quiosques com venda de lanches e bebidas.

A Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) promoverá a abertura do Verão em Meriti e o evento já conta com várias atrações confirmadas. O objetivo é promover o acesso à cultura no município e fomentar a economia local.



Veja a programação da “Abertura do Verão 2023” em São João de Meriti:



Endereço: Avenida Presidente Lincoln - em frente à prefeitura

Dias: 7 a 10 de dezembro de 2023

Horário: das 19h às 3h



7/12 (Quinta-feira)

Bruna Karlla

Início: 22h



8/12 (Sexta-feira)

Banda Caju Pra Baixo

Início: 22h30



Banda Swing & Simpatia

Início: 00h



9/12 (Sábado)

Grupo Di Propósito e Pagode do Marclei

Início: 00h30



10/12 (Domingo)

Artista: Thiago Martins

Início: 22h30



A ação, do Governo do Estado Rio de Janeiro, conta com o apoio da Prefeitura de São João de Meriti e da Rádio Mais FM Rio. A programação é gratuita.