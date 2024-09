Abastecimento de água prejudicado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Pixabay

Publicado 27/09/2024 13:02

Publicado 27/09/2024 13:03

São João de Meriti – O fornecimento de água em partes de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está prejudicado. A Águas do Rio informou que foi identificada uma ocorrência em um importante sistema de bombeamento de água que auxilia no abastecimento. Técnicos da concessionária foram mobilizados e já atuam no local.

A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em 72 horas, após a conclusão do serviço. A concessionária orienta a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo.



Regiões afetadas: Agostinho Porto (partes), Centro (partes), Engenheiro Belford, Itapuã, Parque São Nicolau, Parque Siqueira, São Matheus, Vila Humaitá, Vila Rosali e Vila Tiradentes



A empresa segue à disposição, através do 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.