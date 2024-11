Projeção Ocular Gigante ?The Dome? está localizada na Rodovia Presidente Dutra, 2025, São João de Meriti - Divulgação

Projeção Ocular Gigante ?The Dome? está localizada na Rodovia Presidente Dutra, 2025, São João de MeritiDivulgação

Publicado 06/11/2024 20:53 | Atualizado 06/11/2024 22:08

São João de Meriti – Nesta quinta-feira (7), será inaugurada a impressionante estrutura “The Dome”, da JetSoul LED, localizada na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti. A cúpula inspirada na famosa projeção ocular de Las Vegas promete se tornar um marco turístico e tecnológico.

– Nesta quinta-feira (7), será inaugurada a impressionante estrutura “”, da JetSoul LED, localizada na Rodovia Presidente, em São João de Meriti. A cúpula inspirada na famosa projeção ocular de Las Vegas promete se tornar um marco turístico e tecnológico.

Além de ser o maior showroom de LED da América Latina, o The Dome possui painel externo de LED de mais de 200 m², formato único e promete visibilidade para quem passa pela Dutra.



O local foi escolhido por ligar as duas metrópoles nacionais. O Km onde o The Dome se encontra é em caminho ao aeroporto internacional, um pouco antes do acesso à Linha Vermelha.



“O avanço tecnológico não precisa significar a degradação ambiental, e estamos aqui para provar isso. Além disso, o projeto contribuirá para a economia local. Com suas agendas já cheias antes mesmo da inauguração oficial, o The Dome promete trazer mais movimento para a região, consequentemente ajudando a impulsionar comércios locais. Já fiquem sabendo, o espaço está sim disponível para publicidade", contou Luiz Paiva, empresário que idealizou o projeto.



De acordo com Paiva, o LED é o futuro, tecnologias inovadoras e sustentáveis. Os painéis consomem até 80% menos energia do que outras tecnologias, o que reduz a necessidade de queimar combustíveis fósseis e contribui para a redução das emissões de CO2. Além do mais, os painéis de LED são feitos de materiais mais duráveis e resistentes, o que significa que são menos propensos a serem danificados.



O ‘The Dome’ pretende mostrar ao mercado que a tecnologia em LED vem se desenvolvendo cada vez mais, introduzindo avanços como o SMD, COB, GOB, painéis flexíveis, pistas e muito mais que os clientes serão convidados a aprender sobre quando visitarem o projeto.



A Projeção Ocular Gigante ‘The Dome’ está localizada na Rodovia Presidente Dutra, 2025, São João de Meriti, Baixada Fluminense.