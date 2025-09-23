Prefeito Léo Vieira participou do evento especial da Semana Nacional do Trânsito - Gilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 23/09/2025 16:33

São João de Meriti - A Semana Nacional do Trânsito em São João de Meriti está levando palestras e debates sobre segurança viária e valorização da categoria para mototaxistas e motociclistas. A programação realizada no auditório do SEST SENAT, no Centro, contou com a presença do 14º Grupamento do Corpo de Bombeiro. - Aem São João de Meriti está levando palestras e debates sobre segurança viária e valorização da categoria para mototaxistas e motociclistas. A programação realizada no auditório do SEST SENAT, no Centro, contou com a presença do 14º Grupamento do Corpo de Bombeiro.

“Os mototaxistas e motociclistas são fundamentais para a mobilidade da nossa cidade. Além de garantir segurança no trânsito, queremos mostrar que eles são reconhecidos e valorizados pela atual gestão. Em breve vamos trazer novidades para beneficiar e regularizar esses trabalhadores”, destacou o prefeito de Meriti, Léo Vieira.

Os participantes puderam acompanhar uma palestra sobre direção defensiva e uma mesa-redonda sobre os impactos dos acidentes de trânsito. Os mototaxistas Allan Silva e Johnny de Souza participaram do encontro e avaliaram positivamente a iniciativa.

“No dia a dia, enfrentamos muitos riscos no trânsito. É importante ser lembrado, ter esse espaço e ser ouvido”, destacou Allan. “Estou na profissão há oito anos e sigo na luta diariamente, faça chuva ou faça sol. Agradeço pela atenção e pela oportunidade de compartilhar nossa visão neste encontro”, acrescentou Johnny.

O mototaxista Allan Cruz avaliou positivamente a iniciativa do encontro Gilberto Rocha/ PMSJM

O secretário municipal de Segurança, Transportes e Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Ferraz, reafirmou o compromisso da ação. “O trânsito seguro é responsabilidade de todos, mas sabemos que os motociclistas estão entre os mais expostos e precisam desse olhar. Queremos oferecer conhecimento e orientação para que eles possam exercer sua profissão com mais segurança e qualidade de vida”.



O diretor da unidade do SEST SENAT em Meriti, Allan Trajano, comentou sobre a relevância da parceria. “Nossa missão é oferecer capacitação, conscientização e bem-estar aos trabalhadores do transporte. É muito significativo abrir as portas para essa categoria que presta um serviço essencial no município”.

