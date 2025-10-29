Ronda Maria da Penha de Meriti realiza ação de conscientização na Praça da Matriz GCM/SJM

São João de Meriti - A Coordenadoria Ronda Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de São João de Meriti, realizou uma ação de conscientização na Praça da Matriz, no Centro, com foco no autocuidado e na segurança pessoal das mulheres. A iniciativa buscou aproximar a população dos serviços municipais e reforçar a importância da denúncia e do cuidado com a própria segurança.
A equipe realizou uma panfletagem com orientações sobre saúde preventiva, bem-estar e combate à violência doméstica.
Equipe da Ronda Maria da Penha promoveu uma panfletagem com orientações para o público feminino - GCM/SJM
A coordenadora municipal da Ronda Maria da Penha, Osiane Santos, enfatizou a relevância das ações na cidade. “O autocuidado é uma forma de proteção. Queremos mostrar que cuidar da saúde e buscar ajuda quando necessário é um ato de coragem. Nossa missão é estar perto das mulheres e lembrá-las de que não estão sozinhas”.

A campanha integra as ações permanentes da Prefeitura de São João de Meriti voltadas à proteção da mulher e à promoção da igualdade de gênero.
