O principal destaque da programação foi o lançamento da pedra fundamental da Policlínica São João de Meriti - Divulgação

O principal destaque da programação foi o lançamento da pedra fundamental da Policlínica São João de MeritiDivulgação

Publicado 09/07/2026 13:37

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti realizou o lançamento da pedra fundamental e o início de seis grandes obras que vão ampliar os serviços de saúde e educação no município. A principal delas, a Policlínica São João de Meriti, no Jardim Meriti, terá mais de 160 salas e três mil metros quadrados de área construída, a unidade será a maior policlínica do Estado do Rio, reunindo diversas especialidades médicas, além de exames e serviços de diagnóstico em um único espaço.

Outro destaque será o Centro Integrado de Atendimento ao Autismo (CIAA), na Avenida Automóvel Clube. Primeiro equipamento desse porte na Baixada Fluminense, a unidade terá capacidade para atender cerca de 900 pessoas por mês, com 30 salas destinadas a atendimentos multiprofissionais, como psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, musicoterapia e hidroterapia.

Na atenção básica, o município iniciou as obras das Clínicas da Família de Venda Velha e Jardim Sumaré. A unidade de Venda Velha contará com seis equipes da Estratégia Saúde da Família, três de Saúde Bucal, coleta de sangue e estrutura moderna e climatizada para atender cerca de 24 mil moradores. Já a Clínica da Família Jardim Sumaré terá oito equipes da Estratégia Saúde da Família, quatro de Saúde Bucal e capacidade para atender aproximadamente 32 mil moradores da região.

Na área da educação, começaram as obras da Creche Municipal Maria da Glória Menezes Katzenstein, no Parque Dulce, e da Creche Parque Juriti, anexa ao CIEP 180 Presidente João Goulart. Cada unidade terá capacidade para atender 550 crianças, do berçário aos três anos, ampliando a oferta de vagas na educação infantil.

“Hoje é um marco para São João de Meriti. Estamos tirando do papel obras que vão mudar a realidade da nossa cidade, ampliando o acesso à saúde, fortalecendo a educação e levando mais dignidade, acolhimento e qualidade de vida para a nossa população”, disse o prefeito de Meriti, Léo Vieira.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Carlos Neto, ressaltou que os novos equipamentos vão fortalecer a rede de atendimento do município. “Estamos ampliando a atenção básica e especializada, criando uma estrutura moderna para oferecer mais acesso e qualidade nos serviços de saúde”, afirmou.

