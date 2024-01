Brasão de SJ Ubá-RJ - Arquivo

Publicado 10/01/2024 17:08

SJ de Ubá- Vizinha cidade de Itaperuna, São José de Ubá fundou em 7/12 do ano passado a Academia Ubaense de Letras, Artes, Cultura e Humanidades- AULACH, reunindo 40 membros, dentre eles escritores, professores, fotógrafos, pintores e até ex-prefeitos.

Nesta quinta-feira (10) foi decidida a data da posse: 19 de março próximo, dia do padroeiro do município, São José. A patronesse-mor é a ubaense, poetisa e trovadora Jacy Gomes Pavan, (falecida aos 102 anos em maio de 2020), e fundadora da Academia Itaperunense de Letras- Acil, instituição- madrinha da nova entidade.



A Academia é uma ideia antiga do professor de Português, José Ignacio Ribeiro Marinho, que relata: "São José de Ubá tem vivenciado o progresso em múltiplos sentidos, incluindo as letras, as artes e as demais áreas intelectuais que não devem ser deixadas de lado, pois pela despreocupação em registrar e preservar as nossas memórias, muitas narrativas estão se apagando. Que ela sirva de inspiração a todos, mas especialmente às gerações vindouras."

A 1ª diretoria já conta alguns nomes: Vanessa Moreno, José Ignacio Marinho, Tatiane Amorim, Vilma Verdan e Valtrudes Júnior.